Швейцария и Дания, Норвегия и Швеция забили 12 голов на четверых. Результате матчей квалификации Евро-2020

Завершились еще несколько матчей квалификационного турнира Евро-2020. Стоит выделить результативные ничьи в матчах Швейцария - Дания и Норвегия - Швеция. Оба матча закончились вничью со счетом 3:3. Босния упустила преимущество в два мяча, сыграв вничью с Грецией (2:2), Румыния разгромила Фарерские острова (4:1), Ирландия была сильнее Грузии (1:0,

Ирландия – Грузия - 1:0 (1:0)

Гол: Хурихэйн, 35 - 1:0

Швейцария – Дания - 3:3 (1:0)

Голы: Фройлер, 19 - 1:0, Джака, 66 - 2:0, Эмболо, 76 - 3:0, Йоргенсен, 84 - 3:1, Гюткьяер, 88 - 3:2, Дальсгор, 90+3 - 3:3

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Родригес (Бенито, 46), Закария, Фройлер, Джака (Соу, 79), Цубер, Эмболо, Айети (Мехмеди, 71).

Дания: Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Дальсгор, Ларсен, Дилэйни, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 70), Йоргенсен (Гюткьяер, 70), Брэйтуэйт, Поульсен.

Норвегия – Швеция - 3:3 (1:0)

Голы: Йонсен, 41 - 1:0, Кинг, 59 - 2:0, Классон, 70 - 2:1, Квайсон, 86 - 2:2, Квайсон, 90+1- 2:3, Камара, 90+7 - 3:3

Босния – Греция - 2:2 (2:0)

Голы: Вишча, 10 - 1:0, Пьянич, 15 - 2:0, Фортунис, 64 (с пенальти) - 2:1, Коловос, 85 - 2:2

Румыния – Фарерские острова - 4:1 (3:1)

Голы: Дяк, 26 - 1:0, Кешерю, 29 - 2:0, Кешерю, 32 - 3:0, Давидсен, 40 (с пенальти) - 3:1, Пушкаш, 63 - 4:1

Не пропустите: Италия уничтожила Лихтенштейн в матче квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru