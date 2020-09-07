Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
Завершились матчи игрового дня во втором туре Лиги наций.
В дивизионе А Швейцария и Германия сыграли вничью, группе B Сербия и Турция разошлись миром. В группе С сборная Греции на выезде обыграла команду Косова. В матче дивизиона D сборная Мальты сыграла вничью с Латвией.
Швейцария - Германия - 1:1 (0:1)
Голы: Гюндоган, 14 - 0:1, Видмер, 58 - 1:1.
Швейцария: Зоммер, Родригес (Цубер, 64), Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Штеффен, Соу (Эбишер, 80), Сеферович, Эмболо (Варгас, 72).
Германия: Лено, Гинтер, Рюдигер, Зюле (Та, 62), Гозенс (Эмре Джан, 78), Керер, Кроос, Гюндоган, Дракслер, Вернер, Сане (Брандт, 46).
Сербия - Турция - 0:0
Сербия: Райкович, Коларов, Миленкович, Павлович, Тадич, Лазович (Гачинович, 27), Гудель, Костич, Максимович (С.Митрович, 61), А.Митрович, Радоньич (Джуричич, 87).
Турция: Гюнок, Хасан Али, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик (Сангаре, 46), Озан Кабак, Озан, Махмут Текдемир, Юсуф Языджи, Кекджю (Дженгиз Юндер, 60), Кенан Караман, Энес Унал (Бурак Йылмаз, 78).
Косово - Греция - 1:2 (0:1)
Голы: Лимниос, 2 - 0:1, Сиовас, 51 - 0:2, Б.Бериша, 82 - 1:2.
Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Раскай, 58), Дрешевич, В.Бериша, Целина, Зенели (Б.Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Нухиу.
Греция: Баркас, Стафилидис (Сиовас, 40), Бакакис, Яннулис, Сварнас, Фортунис (Масурас, 61), Зека, Курбелис, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83), Лимниос.
Мальта - Латвия - 1:1 (1:1)
Голы: Нвоко, 15 - 1:0, Гийомье, 25 (в свои ворота) - 1:1.
Мальта: Бонелло, Ст.Борг (Аджус, 84), Пепе, Камензули, З.Мускат, Тема, Гамбин, Гийомье (Пизани, 89), Дегабриэле (Греч, 60), Нвоко, Д.Мбонг.
Латвия: Штейнборс, Дубра, Черномордис, Зюзин (Карклиньш, 86), Савалниекс (Ругинс, 67), Я.Икауниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик, Яунземс, Кроллис (Д.Икауниекс, 62).
А еще: Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8| http://soccernews.ru
главное
-
Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией
-
Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"
-
Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций
-
"Барселона" сделает последнее предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
-
Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре
-
1
Сборная Испании разгромила команду Украины
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Медведев прокомментировал будущее Далера Кузяева
-
Дзюба: "Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше"
-
Медведев высказался о матчах сборной России в Лиге наций
-
Кудряшов поделился мнением о двух пропущенных голах в матче с командой Венгрии
-
Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
-
Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией
-
"Наполи" готов отпустить Кулибали за 90 млн евро
-
Черчесов прокомментировал два пропущенных гола сборной России в матче с Венгрией
-
Ан. Миранчук высказался о двух пропущенных мячах в матче сборной России с Венгрией
-
"Зенит" интересуется 31-летним хавбеком "Бенфики"
-
Шатов поздравил "Урал" с 90-летием
-
Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"
-
Оздоев прокомментировал победу сборной России над командой Венгрии в Лиги наций
-
Глава тульского "Арсенала" об аренде Глушенкова: "Нас и Месси интересует, но позволить его мы не можем"
-
Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8
-
"Челси" подписал английского таланта
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4