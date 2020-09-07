Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций

Завершились матчи игрового дня во втором туре Лиги наций.

В дивизионе А Швейцария и Германия сыграли вничью, группе B Сербия и Турция разошлись миром. В группе С сборная Греции на выезде обыграла команду Косова. В матче дивизиона D сборная Мальты сыграла вничью с Латвией.

Швейцария - Германия - 1:1 (0:1)

Голы: Гюндоган, 14 - 0:1, Видмер, 58 - 1:1.

Швейцария: Зоммер, Родригес (Цубер, 64), Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Штеффен, Соу (Эбишер, 80), Сеферович, Эмболо (Варгас, 72).

Германия: Лено, Гинтер, Рюдигер, Зюле (Та, 62), Гозенс (Эмре Джан, 78), Керер, Кроос, Гюндоган, Дракслер, Вернер, Сане (Брандт, 46).

Сербия - Турция - 0:0

Сербия: Райкович, Коларов, Миленкович, Павлович, Тадич, Лазович (Гачинович, 27), Гудель, Костич, Максимович (С.Митрович, 61), А.Митрович, Радоньич (Джуричич, 87).

Турция: Гюнок, Хасан Али, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик (Сангаре, 46), Озан Кабак, Озан, Махмут Текдемир, Юсуф Языджи, Кекджю (Дженгиз Юндер, 60), Кенан Караман, Энес Унал (Бурак Йылмаз, 78).

Косово - Греция - 1:2 (0:1)

Голы: Лимниос, 2 - 0:1, Сиовас, 51 - 0:2, Б.Бериша, 82 - 1:2.

Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Раскай, 58), Дрешевич, В.Бериша, Целина, Зенели (Б.Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Нухиу.

Греция: Баркас, Стафилидис (Сиовас, 40), Бакакис, Яннулис, Сварнас, Фортунис (Масурас, 61), Зека, Курбелис, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83), Лимниос.

Мальта - Латвия - 1:1 (1:1)

Голы: Нвоко, 15 - 1:0, Гийомье, 25 (в свои ворота) - 1:1.

Мальта: Бонелло, Ст.Борг (Аджус, 84), Пепе, Камензули, З.Мускат, Тема, Гамбин, Гийомье (Пизани, 89), Дегабриэле (Греч, 60), Нвоко, Д.Мбонг.

Латвия: Штейнборс, Дубра, Черномордис, Зюзин (Карклиньш, 86), Савалниекс (Ругинс, 67), Я.Икауниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик, Яунземс, Кроллис (Д.Икауниекс, 62).

А еще: Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8| http://soccernews.ru