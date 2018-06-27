Швейцария и Коста-Рика назвали составы на очный матч

Сборные Швейцарии и Коста-Рики назвали свои составы на очный матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Гавранович, Родригес, Аканджи, Эмболо, Джемаили, Джака, Шакири, Бехрами.

Коста-Рика: Навас, Коста, Гонсалес, Боргес, Кэмпбелл, Гамбоа, Вестон, Гузман, Овьедо, Колиндрес, Брайан.

Не пропустите: превью к матчу Швейцария - Коста-Рика. | soccernews.ru