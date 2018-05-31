Швейцария может потерять Джаку перед ЧМ-2018 из-за травмы



Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рискует пропустить Чемпионат Мира-2018, сообщает Tages-Anzeiger.

По сведениям издания, футболист получил травму на тренировке команды и покинул поле с помощью врачей.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит сроки восстановления.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграет в одной группе с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией.

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