Швейцария может потерять Джаку перед ЧМ-2018 из-за травмы
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рискует пропустить Чемпионат Мира-2018, сообщает Tages-Anzeiger.
По сведениям издания, футболист получил травму на тренировке команды и покинул поле с помощью врачей.
В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит сроки восстановления.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграет в одной группе с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией.
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