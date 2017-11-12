Швейцария по сумме двух матчей обыгрывает Северную Ирландию и добывает путевку в Россию

После того как в Белфасте сборная Швейцарии добыла минимальную победу над североирландцами (1:0), именно она называлась фаворитом ответного стыкового матча плей-офф раунда европейского отбора к ЧМ-2018. В большинстве своем букмекеры прогнозировали убедительную победу "Нейтралов". Однако можно было не сомневаться в том, что команда Майкла О’Нила готова была приложить максимум усилий для того, чтобы в этом противостоянии интрига все же случилась, ведь "зелено-белой армии" нужно было обязательно забивать.

Гости начали встречу так, как и должны были. Уже на 3-й минуте Зоммеру пришлось спасать свою команду. Брант получил мяч на подступах к штрафной площади хозяев и с левой ноги нанес потрясающий удар в дальнюю "девятку", однако голкипер швейцарцев вытянувшись в струнку, перевел мяч на угловой. Впрочем, после розыгрыша корнера североирландцы снова были к успеху. На подборе первым был Даллас, но его мощнейший дальний удар пришелся выше перекладины.

Хозяевам нужно было ответить как можно быстрее, и вот уже Сеферович не попадает по воротам из хорошей позиции. Шакири навесил с правого фланга, а Харис ударом головой переправлял мяч в дальний угол, но сфера пролетела рядом со штангой. А через пять минут Джемаили ворвался в штрафную, но бить не стал, отпасовав мяч под удар Сеферовичу. Того опередил Макаули, едва не срезав мяч в собственные ворота.

По истечению четверти часа от стартового свистка игра заметно успокоилась, после чего швейцарцы медленно, но верно, стали прибирать инициативу в свои руки. В одной из атак Шакири наносил плотный удар в ближний угол, но Макговерн смог укротить мяч. А на 28-й минуте команда Владимира Петковича имела еще один отличный шанс открыть счет. Сеферович открылся на линии штрафной и в одно касание вывел на ударную позицию Цубера. Бывший полузащитник московского ЦСКА нанес отличный удар под опорную ногу вратарю, но голкипер североирландцев выручил свою команду, совершив эффектный сэйв.

Ближе к перерыву игра успокоилась окончательно. Обе команды предпочли не рисковать, спокойно доиграв тайм. А со старта второй половины матча швейцарцы оказали большое давление на ворота Макговерна. Правда, до реальных угроз дело не дошло, но гости практически не покидали свою половину поля.

Немного изменил рисунок игры выпад "зелено-белой армии" на 55-й минуте. Сэвилл перехватил мяч на своей половине поля и выдал великолепный длинный пас на правый фланг, где открылся Уорд, далее последовал навес в штрафную, откуда головой в дальний угол выстрелил Вашингтон, но мяч пролетел рядом со штангой.

Тем не менее, эта атака взбодрила игроков Северной Ирландии, которые стали раз за разом добираться до владений Зоммера. В середине тайма команда Майкла О’Нила даже заставила обороняться соперника большими силами, но все что смогли выжать гости из своего преимущества, так это несложный удар Сэвилла в створ ворот.

Силы у североирландцев были не беспредельные и вскоре они сдали свои позиции. Хозяева поспешили этим воспользоваться и вот уже Цубер справа вошел в штрафную, но пробить точно по воротам Макговерна помешал рикошет от защитника.

Концовка же матча получилась жаркой. Так в одной из атак швейцарцев Сеферович умудрился с пяти метров от ворот направить мяч выше перекладины. А во время следующего выпада вышедший на замену Эмболо слева прорвался к воротам и делал опаснейший прострел на Мехмеди, но тот в трех метрах забыл подставить ногу.

Однако всем моментам момент случился в компенсированное время у ворот Зоммера. Брант исполнил угловой с левого фланга, швейцарцы отбились, но подбор выиграли гости. Мяч вновь оказался у Бранта, тот навесил на дальнюю штангу, Зоммер ошибся на выходе, а Джонни Эванс головой пробил по пустым воротам, однако Родригес спас сборную Швейцарии, выбив мяч с ленточки.

Таким образом Северная Ирландия не смогла забить швейцарцам и во втором матче, а это означало, что на чемпионат мира едет команда Владимира Петковича.

Швейцария – Северная Ирландия – 0:0

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шёр, Аканджи, Родригес, Джака, Закариа, Шакири (Фройлер, 80), Цубер, Джемаили (Мехмеди, 61), Сеферович (Эмболо, 86).

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Макаули, Д.Эванс, Брант, Норвуд (Мадженнис, 75), Дэвис, Сэвилл, Даллас, Уорд (Джонс, 74), Вашингтон (Макнейр, 82).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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