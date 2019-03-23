Швейцария победила Грузию в матче квалификации Евро-2020
В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Швейцарии в гостях обыграла Грузию со счётом 2:0.
Голами отличились Стивен Цубер и Денис Закария.
Грузия – Швейцария - 0:2
Голы: Цубер, 56 - 0:1, Закария, 80 - 0:2.
Грузия: Лория, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия, 62), Какабадзе, Казаишвили, Квеквескири, Гвилия, Ананидзе (Качарава, 83), Канкава, Квилитая (Лобжанидзе, 73).
Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер (Соу, 89), Джака, Цубер, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).
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|Румыния
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|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|Англия
|3
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|3
|Словакия
|3
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|4
|Россия
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|3
|Северная Ирландия
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|3
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|О
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|3
|3
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