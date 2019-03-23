Швейцария победила Грузию в матче квалификации Евро-2020

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Швейцария победила Грузию в матче квалификации Евро-2020

В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Швейцарии в гостях обыграла Грузию со счётом 2:0.

Голами отличились Стивен Цубер и Денис Закария.

Грузия – Швейцария - 0:2

Голы: Цубер, 56 - 0:1, Закария, 80 - 0:2.

Грузия: Лория, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия, 62), Какабадзе, Казаишвили, Квеквескири, Гвилия, Ананидзе (Качарава, 83), Канкава, Квилитая (Лобжанидзе, 73).

Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер (Соу, 89), Джака, Цубер, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).

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