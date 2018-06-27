Швейцария раскатала результативную ничью с Коста-Рикой и пробилась в раунд плей-офф
Четырнадцатый игровой день на Чемпионате Мира 2018 заканчивался двумя матчами группы "Е", в одном из которых Швейцария скрестила мечи со сборной Коста-Рики. Нет сомнения, что подопечные Владимира Петковича узнали результаты группы "F", где в период с 17:00 до 19:00 онлайн таблица менялась несколько раз, и понимали, что надеяться на то, что Бразилия победит Сербию, не стоит. Чтобы полностью обезопасить себя от любых коллизий в параллельном матче, нужно было просто обыгрывать команду из Северной Америки.
Главный тренер "лос тикос" Оскар Рамирес знал, что терять уже нечего, и выпустил на матч со Швейцарией больше атакующих игроков, чем обычно. В первые 10 минут это дало отличный результат и заставило страну кантонов немного отрезветь от ощущения игры с аутсайдером группы. В период с шестой по восьмую минуту "лос тикос" создали аж три момента. Сначала Кэмпбелл расшатал нескольких защитников за пределами штрафной площади, освободился от опеки и пробил в дальний угол ворот, но Зоммер был на месте и отбил мяч на угловой.
После подачи стандарта очень хорошо сыграл Боргес. Он выпрыгнул выше всех и послал "кожаный снаряд" в левый нижний угол ворот швейцарцев. Вратарь снова сыграл безупречно и кончиками пальцев перевел мяч в штангу. На этом Коста-Рика не остановилась. Уже через минуту Даниэль Колиндрес принял мяч за пределами штрафной площади и сильно пробил по воротам Зоммера. Мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от перекладины.
На 20 минуте воротам Швейцарии угрожал Брайан Овьедо. Левый защитник сместился ближе к центру и практически с линии штрафной площади пульнул по воротам Зоммера. "Кожаный снаряд" ударился об перекладину и вылетел из рамки ворот. Отличный был шанс!
После этого момента подопечные Петковича постепенно перехватили инициативу и стали чаще подходить к воротам Наваса. На 31 минуте один из таких подходов закончился успехом: Бриль Эмболо получил мяч после навеса с правого фланга и кивком голы скинул его на линию вратарской площади, куда уже набегал Блерим Джемайли. Полузащитник хорошо поймал мяч на ногу и первым касанием отправил его за линию ворот, чуть было не порвав сетку – 1:0, Швейцария повела.
Через 6 минут после гола произошло событие, которое может очень сильно повлиять на игру швейцарцев в случае их прохода в 1/8 финала. Стефан Лихтштайнер грубо сфолил в центре поля и французский арбитр Клеман Тюрпен незамедлительно достал из кармана желтую карточку. А это значит, что правый защитник и по совместительству капитан "бело-красных" пропустит первую игру плей-офф.
После гола парней Петковича Коста-Рика попыталась отодвинуть игру в центр поля и использовать его как плацдарм для разгона атак в сторону чужой штрафной. Однако, в первом тайме подобный план не сработал. Игра лишилась моментов, а стартовые 45 минут так и закончились со счетом 1:0.
Второй тайм начался с опасного момента в исполнении Коста-Рики. После затяжной атаки последовал навес с правого фланга, после которого мяч должен был прилететь на Вастона, но полузащитник хитро пропустил игровой снаряд дальше, где его подхватил Кэмпбелл. Нападающий пробил первым касанием, но мяч немного срезался с ноги и прошел вдали от штанги.
На 55 минуте, после навеса с правого фланга, Брайан Руис высоко подпрыгнул в штрафной площади и исполнил мягкую скидку на набегающего Брайана Овьедо. Левый защитник пробил первым касанием с лета, но мяч полетел выше ворот.
Давление "лос тикос" нарастало и на 56 минуте конвертировалось в забитый гол. Джоэль Кэмпбелл исполнил отменную передачу с углового, Кендалл Вастон выиграл борьбу в Аканджи и, после высокого прыжка, отправил мяч в левый угол ворот Зоммера. Совершенно без шансов для голкипера! Счет стал 1:1.
После гола игра перешла к центру поля и велась там вплоть до 78 минуты. Команды организовывали выпады к чужой штрафной, но они разбивались об оборону или заканчивались неопасными ударами. А за 12 минут до конца основного времени игра немного взорвалась. Йосип Дрмич откликнулся на навес с фланга, освободился от опеки и головой пробил в ближний угол ворот. Выстрел получился сильным, Навас его уже не доставал, однако мяч предательски ударился в перекладину. Сразу после этого Коста-Рика побежала в ответную контратаку: Кэмпбелл пробежал полполя, накрутил нескольких защитников и отдал передачу на Борхеса. Полузащитник оказался на линии штрафной площадки и сильно пробил по воротам Зоммера, однако выстрел пошел по центру и голкипер с ним справился.
А через 6 минут Швейцария потеряла еще одного основного защитника. Фабиан Шер грубо сфолил неподалеку от своей штрафной и получил "горчичник" от Тюрпена. Таким образом, в 1/8 финала он не сыграет.
Дальше пошло совсем весело. На 88 минуте Денис Закария сделал пас в штрафную площадь, где уже расположился Йосип Дрмич. Форвард не стал ничего придумывать и первым касанием отправил игровой снаряд в дальний нижний угол ворот Наваса – 2:1.
Уже через минуту Брайан Руис получил мяч в штрафной площади "бело-красных" и упал после касания одного из защитников. Судья указал на одиннадцатиметровую отметку, однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение. А на третий компенсированной минуте Турпен таки поставил пенальти в ворота швейцарцев, на этот раз даже не воспользовавшись системой VAR. Брайан Руис удар с точки не реализовал, но по счастливой случайности мяч, после попадания в перекладину, ударился в спину Яна Зоммера и полетел в ворота. Окончательный счет встречи - 2:2.
Таким образом, Швейцария заканчивает групповой этап с пятью очками в активе и проходит в 1/8 финала со второго места. В свою очередь, Коста-Рика, которая еще до встречи ни на что не претендовала, заработала свое единственное очко на турнире и уезжает домой без нулей в графах "забитые голы" и "очки".
Швейцария – Коста-Рика – 2:2
Голы: Джемайли, 31 – 1:1; Вастон, 56 – 1:1; Дрмич, 88 ‒ 2:1; Зоммер, 90+3 (автогол) – 2:2.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес – Бехрами (Закария, 60), Джака – Шакири (Ланг, 81), Джемаили, Эмболо – Гавранович (Дрмич, 69).
Коста-Рика: Навас – Гамбоа (Смит, 90+3), Акоста, Гонсалес, Вастон, Овьедо – Колиндрес (Уоллас, 81), Боргес, Гузман (Асофейфа, 90+1), Руис – Кэмпбелл.
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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