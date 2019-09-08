Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия отобрала очки у Дании

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Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия отобрала очки у Дании

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе D. Швейцария разгромила Лихтенштейн благодаря голам Закарии, Мехмеди, Родригеса и Гаврановича. В другом поединке Грузия неожиданно сыграла вничью с Данией.

Швейцария – Гибралтар - 4:0 (3:0)
Голы: Закария, 37 - 1:0, Мехмеди, 43 - 2:0, Родригес, 45 - 3:0

Швейцария: Зоммер, Бенито (Штеффен, 65), Эльведи, Шер, Родригес, Закария, Фернандеш, Джака (Варгас, 74), Айети, Эмболо (Гавранович, 55), Мехмеди.

Грузия – Дания - 0:0

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Ларсен, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг (Шене, 73), Эриксен, Дилэйни, Дольберг (Гюткьяер, 67), Поульсен, Брэйтуэйт.

Положение команд: Ирландия - 11, Дания - 9, Швейцария - 8, Грузия - 4, Гибралтар - 0.

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