Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй
В последнем туре отборочного раунда Евро-2020 Швейцария разгромила Гибралтар.
Благодаря победе швейцарцы возглавили группу и с первого места отправились на Евро. В параллельном матче Дания сыграла вничью с Ирландией и финишировала на второй позиции.
Ирландия - Дания 1:1
Голы: Брэйтуэйт, 73 - 0:1, Доэрти, 85 - 1:1
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Иган (Кларк, 46), Стивенс, Доэрти, Макклейн, Хендрик, Хурихэйн (Робинсон, 68), Браун, Уэлан (Магуайр, 82), Макголдрик.
Дания: Шмейхель, Ларсен, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен, Шене (Кристенсен, 84), Эриксен, Дилэйни (Хейбьерг, 13), Корнелиус (Дольберг, 33), Поульсен, Брэйтуэйт.
Гибралтар - Швейцария 1:6
Голы: Иттен, 10 - 0:1, Варгас, 50 - 0:2, Фасснахт, 57 - 0:3, Стайч, 74 - 1:3, Бенито, 75 - 1:4, Иттен, 84 - 1:5, Джака, 86 - 1:6
Гибралтар: Кулинг, Муэли, Барнетт, Чиполина, Бритто, Хассан (Понс, 85), Сарджент, Де Барр (Кумбз, 62), Уокер, Чиполина, Кассиаро (Стайч, 62).
Швейцария: Зоммер, Бенито, Родригес, Аканджи (Джемерт, 65), Ланг, Фасснахт, Джака, Варгас (Эбишер, 85), Закария (Соу, 60), Эльведи, Иттен.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3