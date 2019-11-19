Швейцария разгромила Гибралтар и с первого места вышла на Евро-2020, Дания сыграла вничью с Ирландией и оказалась второй

В последнем туре отборочного раунда Евро-2020 Швейцария разгромила Гибралтар.

Благодаря победе швейцарцы возглавили группу и с первого места отправились на Евро. В параллельном матче Дания сыграла вничью с Ирландией и финишировала на второй позиции.

Ирландия - Дания 1:1

Голы: Брэйтуэйт, 73 - 0:1, Доэрти, 85 - 1:1

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Иган (Кларк, 46), Стивенс, Доэрти, Макклейн, Хендрик, Хурихэйн (Робинсон, 68), Браун, Уэлан (Магуайр, 82), Макголдрик.

Дания: Шмейхель, Ларсен, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен, Шене (Кристенсен, 84), Эриксен, Дилэйни (Хейбьерг, 13), Корнелиус (Дольберг, 33), Поульсен, Брэйтуэйт.



Гибралтар - Швейцария 1:6

Голы: Иттен, 10 - 0:1, Варгас, 50 - 0:2, Фасснахт, 57 - 0:3, Стайч, 74 - 1:3, Бенито, 75 - 1:4, Иттен, 84 - 1:5, Джака, 86 - 1:6

Гибралтар: Кулинг, Муэли, Барнетт, Чиполина, Бритто, Хассан (Понс, 85), Сарджент, Де Барр (Кумбз, 62), Уокер, Чиполина, Кассиаро (Стайч, 62).

Швейцария: Зоммер, Бенито, Родригес, Аканджи (Джемерт, 65), Ланг, Фасснахт, Джака, Варгас (Эбишер, 85), Закария (Соу, 60), Эльведи, Иттен.

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