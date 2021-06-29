Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти

Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Швейцарии одолела Францию.

В основное время команды сыграли вничью - 3:3. Дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти сильнее были швейцарцы. Решающий пенальти не забил Килиан Мбаппе.

Таким образом, Швейцария вышла в 1/4 финала, где сыграет против Испании.

Франция - Швейцария 3:3, по пенальти - 4:5

Голы: Сеферович, 15 - 0:1, Бензема, 57 - 1:1, Бензема, 59 - 2:1, Погба, 75 - 3:1, Сеферович, 81 - 3:2, Гавранович, 90 - 3:3

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Павар, Погба, Канте, Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 88).

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Джака, Шакири (Гавранович, 73), Эмболо (Варгас, 80), Сеферович (Шер, 97).

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