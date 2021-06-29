Швейцария сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Мбаппе не забил решающий пенальти
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Швейцарии одолела Францию.
В основное время команды сыграли вничью - 3:3. Дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти сильнее были швейцарцы. Решающий пенальти не забил Килиан Мбаппе.
Таким образом, Швейцария вышла в 1/4 финала, где сыграет против Испании.
Франция - Швейцария 3:3, по пенальти - 4:5
Голы: Сеферович, 15 - 0:1, Бензема, 57 - 1:1, Бензема, 59 - 2:1, Погба, 75 - 3:1, Сеферович, 81 - 3:2, Гавранович, 90 - 3:3
Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Павар, Погба, Канте, Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 88).
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Джака, Шакири (Гавранович, 73), Эмболо (Варгас, 80), Сеферович (Шер, 97).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1