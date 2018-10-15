Швейцария сильнее Исландии и другие результаты Лиги Наций
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Наций состоялись ещё шесть матчей. Сборные Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Люксембурга добились побед, Эстония и Венгрия расписали результативную ничью, а Беларусь и Молдова обошлись без голов.
Исландия – Швейцария - 1:2
Голы: Сеферович, 52 - 0:1, Ланг, 67 - 0:2, Финнбогасон, 81 - 1:2.
Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Магнуссон, Эйельфссон, Арнасон, Гудмундссон, Траустасон (Гисласон, 68), Бьярнасон, Сигурйонссон (Гудмундссон, 84), Сигурдссон, Финнбогасон.
Швейцария: Мвого, Мубандже, Эльведи, Шер, Ланг, Цубер (Фасснахт, 88), Джака, Закария, Шакири, Сеферович (Айети, 90), Гавранович (Фернандеш, 69).
Финляндия – Греция - 2:0
Голы: Сойри, 46 - 1:0, Камара, 89 - 2:0.
Финляндия: Градецки, Тойвио, Уронен, Райтала, Араюури, Спарв, Камара, Туоминен (Карьялайнен, 90), Лод, Сойри (Пиринен, 86), Пукки (Скрабб, 12).
Греция: Баркас, Цимикас, Папастатопулос (Цавелас, 46), Манолас, Бакакис, Фортунис, Циолис, Пелкас (Кулурис, 73), Зека, Бакасетас (Христодулопулос, 55), Митроглу.
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия - 2:0
Голы: Джеко, 27 - 1:0, Джеко, 73 - 2:0.
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич, Враньеш, Чивич, Сарич, Пьянич, Вишча (Милошевич, 88), Бешич (Цимирот, 90), Дульевич (Закарич, 75), Джеко.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнейр (Васселл, 71), Эванс, Кэткарт, Льюис, Сэвилл, Норвуд (Уайт, 58), Дэвис, Эванс, Даллас, Бойс (Мадженнис, 80).
Люксембург – Сан-Марино - 3:0
Голы: Тюрпель, 4 - 1:0, Синани, 65 - 2:0, Тилль, 73 - 3:0.
Люксембург: Шон, Яниш, Янс (Бонерт, 69), Шано, Синани, Тилль, Филиппс, Баррейро (да Мота, 67), Тилль, Мартинс Перейра, Тюрпель (Девилль, 76).
Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Витайоли, Чезарини, Грандони (Палацци, 76), Голинуччи (Голинуччи, 85), Гасперони, Муларони, Джарди, Витайоли, Томассини (Лунадеи, 61).
Удаление: Гасперони (54).
Эстония – Венгрия - 3:3
Голы: Лутс, 20 - 1:0, Надь, 24 - 1:1, Салаи, 54 - 1:2, Паткаи, 71 (автогол) - 2:2, Аньер, 79 - 3:2, Салаи, 81 - 3:3.
Эстония: Аксалу (Лепметс, 43), Метс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев, Лутс, Оямаа, Антонов, Тенисте, Аньер (Пурье, 90).
Венгрия: Гулачи, Кадар, Барат, Орбан, Шаллаи, Надь, Кляйнхайслер (Паткаи, 68), Ковач, Ловренчич (Беше, 81), Салаи, Надь (Эппель, 75).
Беларусь – Молдова - 0:0
Беларусь: Горбунов, Мартынович, Сиваков, Поляков, Риос, Стасевич, Маевский, Ковалев, Кисляк (Драгун, 69), Кендыш (Путило, 77), Сарока (Сигневич, 61).
Молдова: Кошелев, Посмак, Карп, Рябчук, Епуряну, Ионицэ, Гацкан, Жардан, Домашкан (Бойчук, 72), Антонюк (Санду, 65), Гынсарь (Дедов, 78).
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