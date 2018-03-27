Швейцария уничтожила Панаму в товарищеском матче
Сегодня в товарищеском матче сборная Швейцарии нанесла разгромное поражение национальной команде Панамы.
Швейцария - Панама - 6:0
Голы: Джемаили, 22 - 1:0, Джака, 31 - 2:0, Эмболо, 33 - 3:0, Цубер, 39 - 4:0, Дрмич, 49 - 5:0, Фрай, 68 - 6:0.
Швейцария: Бюрки, Ланг (Лихташтайнер, 69), Эльведи, Джуру, Мубандже, Эмболо (Фройлер, 46), Фернандес (Фрай, 58), Джака (Шер, 69), Джемаили (Дрмич, 69), Цубер, Гавранович.
Напомним, ранее сборная России уступила команде Франции. | soccernews.ru
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