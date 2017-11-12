Швейцария в четвертый раз подряд вышла на Чемпионат Мира

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Швейцария в четвертый раз подряд вышла на Чемпионат Мира

Сборная Швейцарии в ответном стыковом матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и по сумме двух встреч завоевала путевку на мундиаль.

Стоит отметить, что швейцарцы в четвертый раз подряд квалифицировались в финальную стадию мирового первенства.

Не пропустите: Швейцария по сумме двух матчей обыгрывает Северную Ирландию и добывает путевку в Россию. | http://soccernews.ru

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