Швейцария в четвертый раз подряд вышла на Чемпионат Мира

Сборная Швейцарии в ответном стыковом матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и по сумме двух встреч завоевала путевку на мундиаль.

Стоит отметить, что швейцарцы в четвертый раз подряд квалифицировались в финальную стадию мирового первенства.

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