Швейцария в гостях минимально обыгрывает Северную Ирландию и близка к поездке в Россию
Наряду с игрой в Загребе, еще один стыковой матч раунда плей-офф к ЧМ-2018 проходил вечером в четверг и на Британских островах. В Белфасте один из главных сюрпризов европейского отбора сборная Северной Ирландии принимала команду Швейцарии. Накануне поединка букмекеры весьма осторожно отдавали небольшой перевес команде из континентальной Европы. В тоже время, абсолютно во всех прогнозах делался акцент на том, что в родных стенах "зелено-белая армия" выглядит серьезным оппонентом для любого соперника.
Собственно, хозяева и задали тон этой встрече, проведя на первых минутах парочку быстрых атак. В одной из них команда Майкла О’Нила даже спровоцировала Фабиана Шёра нарушить правила ценой желтой карточки. Однако развитие атак у Северной Ирландии не последовало. На 10-й минуте гости ответили острым выпадом и с тех пор территориальным преимуществом безоговорочно владели уже швейцарцы.
А момент для взятия ворот действительно был хорошим. Риккардо с левого фланга послал мяч на дальнюю штангу, а оттуда случилась скидка в центр на Сеферовича. Удар форварда заблокировали, но мяч отлетел к Джаке, который левой ногой пробил с линии штрафной, но сфера просвистела над перекладиной. А спустя 7 минут уже мастерство Макговерна спасло Северную Ирландию от гола. Шакири на правом фланге убрал мяч от соперника и мягко закинул во вратарскую, откуда из-под защитника Сеферович носком нанес удар в правый от себя нижний угол, пытаясь поймать голкипера "зелено-белой армии" на противоходе, но Макговерн каким-то чудом достал мяч кончиками пальцев.
Как это ни странно, но после этого игра успокоилась. Темп в матче упал максимально низко. До перерыва обе команды соревновались в позиционной борьбе, практически забыв о воротах. В итоге Макговерн и Зоммер встретили перерыв, скучая в рамке.
Но едва началась вторая половина, как Швейцария могла открыть счет. Брант ошибся позиционно, и после передачи Родригеса с левого фланга мяч пролетел над защитником сборной Северной Ирландии и попал точно к Шакири. Тот подработал под левую ногу и по великолепной дуге посылал мяч в дальний от себя угол, но сфера пролетела рядом с крестовиной.
Но и на этом команда Владимира Петковича не успокоилась. Под аккомпанемент проливного дождя вскоре гостям удался выпад слева с последующим прострелом на Сеферовича, но замкнуть пас тому не получилось. Гол же в ворота хозяев поля пришел из ниоткуда. Шакири бил с линии штрафной, и мяч попал в плечо Корри Эвансу. За такие моменты пенальти не ставят, но судья решил показать на точку, да еще и дал горчичник защитнику "зелено-белой армии". К мячу подошел Родригес и развел мяч и Макговерна по разным углам – 0:1.
Вполне логично, что после этого Северная Ирландия прибрала инициативу к своим рукам. Главную же опасность воротам Зоммера традиционно несли розыгрыши стандартных положений. Впрочем, в этот вечер швейцарцы не уступали сопернику в этом компоненте, так что главное оружие островитян не работало.
Несколько раз после атак хозяев поля трибуны переполненного "Уиндзор Парк" оказывали давление на судей. Зрителям казалось, что мяч то и дело попадал в руки игрокам сборной Швейцарии. Однако румынский арбитр Хацеган так и не нашел возможность поставить пенальти в ворота гостей.
Финальный штурм команде Майкла О’Нила не удался. Швейцария грамотно отыграла концовку и повезла домой важнейшую победу, которая увеличивает шансы на поездку в Россию. Теперь для подопечных Владимира Петковича главное не проиграть в Базеле и путевка на чемпионат мира останется в их руках.
Северная Ирландия – Швейцария – 0:1
Гол: Родригес, 58, с пенальти.
Северная Ирландия: Макговерн, К.Маклафлин, Маколи, Д.Эванс, Брант, К.Эванс (Сэвилл, 65), Дэвис, Мадженнис, Норвуд, Даллас (Уорд, 52), Лафферти (Вашингтон, 78).
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шёр, Аканджи, Родригес, Джака, Закария, Джемаили (Фрай, 83), Шакири, Цубер (Мехмеди, 87), Сеферович (Эмболо, 77).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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