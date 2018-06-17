Швейцария в пятый раз подряд не проиграла в стартовом матче ЧМ

Сборная Швейцарии в стартовом матче Чемпионата Мира-2018 сыграла вничью с Бразилией (1:1).

Стоит отметить, что швейцарцы в пятый раз подряд не проиграли в первом для себя матче мундиаля.

Ранее Швейцария сыграла вничью с США (1:1, ЧМ-1994), разошлась миром с Францией (0:0, ЧМ-2006), победила Испанию (1:0, ЧМ-2010), а также добилась победы над Эквадром (1:0, ЧМ-2014).

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