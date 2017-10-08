Швейцария – Венгрия - 5:2, Кипр – Греция - 1:2 (обзоры)

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Швейцария – Венгрия - 5:2, Кипр – Греция - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе.

Швейцария – Венгрия - 5:2

Кипр – Греция - 1:2

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3 Нидерланды 8 13
4 Болгария 8 12
5 Беларусь 8 5
6 Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Швейцария 9 27
2 Португалия 9 24
3 Венгрия 9 10
4 Фарерские острова 9 9
5 Латвия 9 4
6 Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия 9 27
2 Северная Ирландия 9 19
3 Чехия 9 12
4 Норвегия 9 10
5 Азербайджан 9 10
6 Сан-Марино 9 0
Группа D М О
1 Сербия 9 18
2 Уэльс 9 17
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4 Австрия 9 12
5 Грузия 9 5
6 Молдова 9 2
Группа E М О
1 Польша 9 22
2 Дания 9 19
3 Черногория 9 16
4 Румыния 9 12
5 Армения 9 6
6 Казахстан 9 2
Группа F М О
1 Англия 9 23
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5 Литва 9 6
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Группа G М О
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4 Израиль 9 12
5 Македония 9 8
6 Лихтенштейн 9 0
Группа H М О
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2 Греция 9 16
3 Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония 9 11
5 Кипр 9 10
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Группа I М О
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