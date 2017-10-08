Швейцария – Венгрия - 5:2, Кипр – Греция - 1:2 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе.
Швейцария – Венгрия - 5:2
Кипр – Греция - 1:2
Не пропустите: Квалификация ЧМ-2018: Швейцария громит Венгрию, Греция сильнее Кипра. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Без мотивации и без шансов: Германия принимает Азербайджан
-
Туристическая поездка в Прибалтику: Англия гостит в Литве
-
Один шаг до чемпионата мира: Польша принимает Черногорию
-
Нидерланды обыграли Беларусь и сохранили призрачные шансы на второе место
-
Франция побеждает в Софии и лишает шансов Болгарию на поездку в Россию
Лента новостей
-
Роналду опубликовал новое семейное фото
-
"Ювентус" намерен предложить своего вингера "Реалу"
-
"Спартак" намерен продлить Попова
-
"Барселона" интересуется двумя игроками "Реала Сосьедад"
-
"Барселона" намерена продлить контракт с еще одним своим хавбеком
-
"Ливерпуль" интересуется хавбеком "Байера"
-
Кирьяков: "Зенит" выделяется на фоне остальных команд Премьер-Лиги"
-
Бывший гендир "Ювентуса": "Конте хочет вернуться в Италию"
-
В Испании вызвали обсуждения фото с дня рождения Тео Эрнандеса
-
"Челси" и "Арсенал" интересуются хавбеком "Барселоны"
-
Тарасов: "Трудно сказать - была ли игра против корейцев лучшей для сборной за последнее время"
-
Одриосола намерен отказать "Реалу"
-
Защитник ПСЖ может перебраться в "Реал"
-
Ройсом уже интересуются два клуба
-
Марлос высказался о своем дебюте в сборной Украины
-
Рамос с Пике посетили ночной клуб
-
Сразу пять ключевых игроков "Реала" рискуют перед дерби с "Атлетико" принять участие со своими сборными в плей-офф к ЧМ
-
Определился еще один участник Чемпионата Мира в России
-
"Ювентус" интересуется защитником сборной Нидерландов
-
Вице-президент РФС: "Основа сборной уже видна"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Швеция
|9
|19
|2
|Франция
|8
|17
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Беларусь
|8
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Дания
|9
|19
|3
|Черногория
|9
|16
|4
|Румыния
|9
|12
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|9
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|9
|23
|2
|Шотландия
|9
|17
|3
|Словакия
|9
|15
|4
|Словения
|9
|14
|5
|Литва
|9
|6
|6
|Мальта
|9
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1