Швейцария вновь вышла вперед в матче с Коста-Рикой

Сборная Швейцарии забила второй гол в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира против Коста-Рики (2:1, второй тайм).

Вперед европейцев вывел нападающий Йосип Дрмич с паса Дениса Закарии.

Таким образом, швейцарцы выходят из группы со второго места.

Не пропустите: Коста-Рика сравняла счет в матче против Швейцарии. | http://soccernews.ru