Швейцария впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро

Фото: твиттер УЕФА

Сборная Швейцарии пробилась в 1/4 финала Евро-2020, одолев Францию (3:3, по пенальти - 5:4).

Таким образом, Швейцария впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Отметим, что швейцарцы выходили в 1/4 финала на Чемпионате Мира 1954 года.

В 1/4 финала Евро-2020 Швейцария встретится с Испанией.

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