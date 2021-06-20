Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Швейцария обыграла Турцию со счетом 3:1.

Победу швейцарцам принесли дубль Джердана Шакири и гол Хариса Сеферовича. У турков единственный гол на счету Ирфана Кахведжи.

Швейцария, набрав четыре очка, заняла третье место в группе А. Судьба команды будет зависеть от результатов матчей в других группах. Турция с нулем очков заняла четвертое место.

Швейцария – Турция - 3:1 (2:0)

Голы: Сеферович, 6 - 1:0, Шакири, 26 - 2:0, Кахведжи, 62 - 2:1, Шакири, 68 - 3:1

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Фройлер, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 76), Эмболо (Мехмеди, 86), Сеферович (Гавранович, 75).

Турция: Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан (Йокушлу, 63), Чалханоглу (Токез, 86), Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 63), Кахведжи (Кекчю, 80), Челик, Йылмаз.

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