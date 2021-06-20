Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Швейцария обыграла Турцию со счетом 3:1.
Победу швейцарцам принесли дубль Джердана Шакири и гол Хариса Сеферовича. У турков единственный гол на счету Ирфана Кахведжи.
Швейцария, набрав четыре очка, заняла третье место в группе А. Судьба команды будет зависеть от результатов матчей в других группах. Турция с нулем очков заняла четвертое место.
Швейцария – Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Сеферович, 6 - 1:0, Шакири, 26 - 2:0, Кахведжи, 62 - 2:1, Шакири, 68 - 3:1
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Фройлер, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 76), Эмболо (Мехмеди, 86), Сеферович (Гавранович, 75).
Турция: Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан (Йокушлу, 63), Чалханоглу (Токез, 86), Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 63), Кахведжи (Кекчю, 80), Челик, Йылмаз.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1