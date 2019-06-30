Швейцарская футболистка пропала на озере в Италии и ее ищут водолазы



Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала без вести, находясь на итальянском озере Комо, сообщает Blick.

По сведениям издания, швейцарка вместе с подругой арендовали моторную яхту и отплыли на 700 метров. В какой-то момент Исмаили нырнула в озеро, но не появилась на поверхности. Подруга вызвала спасательную службу.

Водолазы начали поиски, которые пока не принесли результата. Возможно, причина в том, что в озере существует сильное подводное течение.

В понедельник поиски продолжатся при помощи глубоководного робота.

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