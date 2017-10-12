Швейцарская прокуратура возбудило дело против президента ПСЖ, обвинив того в коррупции

Швейцарская прокуратура возбудило дело в отношении президента французского ПСЖ Нассера Ганима Аль-Хелаифи.

Как информирует sport.es, босс парижан, а также бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке обвиняются в коррупции, превышении служебных полномочий, мошенничестве и жульничестве. В частности, им были предъявлены обвинения по факту взятия и передачи взяток при предоставлении телевизионных прав на Чемпионаты Мира 2026 и 2030 годов.