Швейцарский бизнесмен может купить "Челси" у Абрамовича

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Швейцарский бизнесмен может купить "Челси" у АбрамовичаФото: instagram

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс попытается приобрести "Челси" у Романа Абрамовича.

"Абрамович - один из ближайших советников и друзей Путина. Он сейчас в панике, как и остальные олигархи. Сейчас он пытается продать все свои виллы в Англии, а также побыстрее избавиться от "Челси". Я и еще три человека во вторник получили предложения о покупке "Челси".

Мне нужно подождать 4-5 дней. Сейчас Абрамович просит слишком много. "Челси" должен ему два миллиарда фунтов, но денег у клуба нет. Это значит, что тот, кто купит "Челси", должен будет выплатить компенсацию Абрамовичу.

На сегодняшний день мы не знаем точную сумму продажи. Я могу представить, что приду в "Челси" вместе с партнерами. Однако для начала мне необходимо изучить все условия в целом. Могу только сказать, что я точно не пойду на это один. Если я и куплю "Челси", то в консорциуме с шесть-семью инвесторами", - приводит слова Висса Blick.

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