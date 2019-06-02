Швейцарский "Ксамакс" совершил камбэк в стиле "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

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Швейцарский "Ксамакс" совершил камбэк в стиле "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

"Ксамакс" совершил невероятный камбэк в матче с "Арау" и сохранил прописку в швейцарской Суперлиге.

В первом стыковом матче "Ксамакс" уступил со счетом 0:4, однако в ответной игре им удалось отыграться и победить в матче по серии пенальти.

"Арау" - "Ксамакс" - 0:4, по пенальти - 4:5

Голы: Дье, 20 - 0:1, Осс, 29 - 0:2, Адеми, 38 - 0:3, Треанд, 72 - 0:4

Отметим, что "Ксамакс" завершил чемпионат на девятом месте, а "Арау" был вторым во второй дивизионе Швейцарии.

"Ксамакс" существует с 1912 года. Клуб дважды в своей истории выигрывал чемпионат Швейцарии.

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