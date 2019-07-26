Шюррле близок к переходу в "Спартак"

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Шюррле близок к переходу в "Спартак"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле согласился перейти в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, о трансфере немецкого хавбека может быть объявлено в ближайшие дни. В борьбе за Шюррле "Спартак" опередил "Локомотив", который хотел арендовать игрока с правом последующего выкупа.

28-летний Шюррле выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего за дортмундский клуб он провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. За сборную Германии сыграл 57 матчей и забил 22 гола.

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