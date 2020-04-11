Шюррле до сих пор не восстановился после травмы голеностопа

Теги андре шюррлеспартак москва

Шюррле до сих пор не восстановился после травмы голеностопа

Хавбек "Спартака" Андре Шюррле до сих пор восстанавливается после травмы голеностопа. Об этом сообщает Kicker.

Напомним, футболист травмировался на зимних сборах московского клуба.

По данным источникам, немец продолжает реабилитацию в Берлине. Футболист занимается по индивидуальной программе и пока не может приступить к полноценным тренировкам.

29-летний Шюррле пропустил все матчи после возобновления сезона. В текущем розыгрыше полузащитник забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах команды.

А еще: Де Росси рассказал о желании однажды стать тренером "Ромы"
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году

Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов