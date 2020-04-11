Шюррле до сих пор не восстановился после травмы голеностопа
Хавбек "Спартака" Андре Шюррле до сих пор восстанавливается после травмы голеностопа. Об этом сообщает Kicker.
Напомним, футболист травмировался на зимних сборах московского клуба.
По данным источникам, немец продолжает реабилитацию в Берлине. Футболист занимается по индивидуальной программе и пока не может приступить к полноценным тренировкам.
29-летний Шюррле пропустил все матчи после возобновления сезона. В текущем розыгрыше полузащитник забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах команды.
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