Шюррле досрочно вернётся в дортмундскую "Боруссию"
Вингер "Фулхэма" Андре Шюррле уже летом вернётся в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild.
По сведениям издания, арендное соглашение между клубами, рассчитанное до 2020 года, досрочно расторгается из-за вылета "дачников" в Чемпионшип.
Соответствующий пункт был в договоре и "шмели" решили им воспользоваться.
В текущем сезоне 28-летний Шюррле сыграл за "Фулхэм" 25 матчей и забил 6 голов.
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|8
|Уотфорд
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|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
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|Борнмут
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Саутгемптон
|31
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|Бернли
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|Кардифф Сити
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|Хаддерсфилд Таун
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