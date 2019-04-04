Шюррле досрочно вернётся в дортмундскую "Боруссию"

Вингер "Фулхэма" Андре Шюррле уже летом вернётся в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild.

По сведениям издания, арендное соглашение между клубами, рассчитанное до 2020 года, досрочно расторгается из-за вылета "дачников" в Чемпионшип.

Соответствующий пункт был в договоре и "шмели" решили им воспользоваться.

В текущем сезоне 28-летний Шюррле сыграл за "Фулхэм" 25 матчей и забил 6 голов.

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