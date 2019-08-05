Шюррле и Мельгарехо попали в заявку "Спартака" на Лигу Европы

Стало известно, кого "Спартак" заявил на матч Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что в список игроков попали новички Андре Шюррле, Малкольм Баду, Лоренсо Мельгарехо. Форварда Джордана Ларссона в заявке нет.

Вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;

Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;

Полузащитники: Гулиев, Мирзов, З. Бакаев, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;

Нападающий: Понсе.

Напомним, 8 августа состоится матч между Туном и "Спартаком" в рамках 3-го квалификационного раунда.

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