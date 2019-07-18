Шюррле интересен двум московским грандам

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Шюррле интересен двум московским грандам

Вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле этим летом может оказаться в России, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, за игрока ведут борьбу московские "Локомотив" и "Спартак". Сам немец не против попробовать силы в РПЛ.

Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов. 

Контракт 28-летнего футболиста с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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