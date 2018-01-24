Шюррле может перейти в "Вест Бромвич"

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Шюррле может перейти в "Вест Бромвич"
"Вест Бромвич" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста с правом последующего выкупа. Также им интересуются "Вест Хэм" и "Штутгарт".

В этом сезоне 27-летний Шюррле провел за "Боруссию" 10 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее форвард уже выступал в Премьер-лиге за "Челси".

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