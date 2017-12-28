Шюррле может перейти в "Вест Хэм"

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Шюррле может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Guardian.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуются "Кельн" и "Штутгарт". Стоит отметить, что форвард ранее уже играл в Премьер-лиге за "Челси".

В этом сезоне 27-летний Шюррле провел за "Боруссию" всего 8 матчей (2 в основе) и отдал 1 результативную передачу.

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