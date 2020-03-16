Шюррле может попасть в карантин из-за поездки в Германию
Немецкий нападающий "Спартака" Андре Шюррле может не вернуться в состав команды до начала апреля, сообщают российские СМИ.
В данный момент форвард находится в Германии и восстанавливается после травмы. Из-за поездки в Германию футболист будет вынужден провести в карантине две недели. Таким образом, он не сможет приступить к тренировкам раньше апреля.
"Спартак" арендовал 29-летнего Шюррле у дортмундской "Боруссии" до лета 2020 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В составе российского клуба он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.
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