Шюррле назвал фейком новость о возможном досрочном возвращении в "Боруссию"

Атакующий полузащитник "Фулхэма" Андре Шюррле назвал фейком новость о возможном досрочном возвращении в дортмундскую "Боруссию".

Напомним, что 28-летний немец прошлым летом присоединился к "дачникам" на правах двухгодичной аренды, а накануне появилась информация, что в случае вылета команды из АПЛ футболист сможет вернуться в стан "шмелей" уже в 2019 году.

"Болельщики "Фулхэма", пожалуйста, не верьте тому, что пишет эта газета. В моих словах даже близко такого не было. Это просто плохой перевод с немецкого с фейковым заголовком. Давайте сплотимся и будем бороться до конца!" - написал Шюррле в твиттере.

Отметим, что по итогам 25 туров "Фулхэм" занимает 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 17 очков.

Шюррле в текущем сезоне сыграл за лондонцев 22 матча и забил 6 голов.

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