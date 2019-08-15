Шюррле назвал игрока "Спартака", который больше всего его впечатлил

Новичок "Спартака" Андре Шюррле признался, что его очень впечатлил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.

"Больше всего из игроков "Спартака" меня впечатлил наш вратарь Максименко. Конечно, он отлично сыграл с "Динамо", - сказал немец в эфире YouTube-канала "КраСава".

Напомним, что "красно-белые" арендовали у дортмундской "Боруссии" Шюррле на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

21-летний Максименко - воспитанник "Спартака". В этом сезоне он провёл 6 матчей, в которых пропустил 7 голов.

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