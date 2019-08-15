Шюррле назвал игрока "Спартака", который больше всего его впечатлил

Теги андре шюррлеспартак москваалександр максименко

Шюррле назвал игрока "Спартака", который больше всего его впечатлил

Новичок "Спартака" Андре Шюррле признался, что его очень впечатлил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.

"Больше всего из игроков "Спартака" меня впечатлил наш вратарь Максименко. Конечно, он отлично сыграл с "Динамо", - сказал немец в эфире YouTube-канала "КраСава".

Напомним, что "красно-белые" арендовали у дортмундской "Боруссии" Шюррле на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

21-летний Максименко - воспитанник "Спартака". В этом сезоне он провёл 6 матчей, в которых пропустил 7 голов.

Не пропустите: Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы

Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов