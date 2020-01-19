Шюррле назвал причину спада в своей игре



Немецкий нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле рассказал, что спад в его игре связан с болезнью.

"Бронхит — главная причина. Проблемы начались еще в августе. За день до матча с "Брагой" я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед "Зенитом" тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чем другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре", - приводит слова Шюррле "Чемпионат".

Напомним, что "Спартак" арендовал футболиста у дортмундской "Боруссии" на год с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний Шюррле провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Боруссией" действует до лета 2021 года.

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