Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере

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Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере

Хавбек "Спартака" Андре Шюррле намекнул, что, возможно, этот год может стать для него последним в профессиональном футболе. Об этом сообщает Bild.

"В конце каждого сезона я принимаю решение хочу ли я продолжить выступать. Есть ли мотивация, готово ли тело к нагрузке... Не знаю, может быть, я буду играть ещё год, может, два", - сказал игрок.

Напомним, 28-летний Шюррле этим летом перешел в московский "Спартак" на правах аренды. Его контракт рассчитан до 2020 года.

В минувшем сезоне футболист отметился 2 голами и 4 ассистами в 13 матчах РПЛ.

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