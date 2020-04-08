Шюррле не планирует переходить в "Бешикташ"

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Шюррле не планирует переходить в "Бешикташ"

Хавбек "Спартака" Андре Шюррле не будет переходить в "Бешикташ". О том, что игроком интересуется турецкий клуб, стало известно 4 апреля, передает "4-4-2.com".

Сообщалось, что "Боруссия", которой принадлежат права на полузащитника, хочет отдать немца в аренду турецкому клубу.

По данным источника, сам футболист не хочет переходить в "Бешикташ", так как не планирует переезжать в Турцию. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2020 года, однако у московского клуба есть опция выкупа Шюррле за 8 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 13 матчах РПЛ.

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