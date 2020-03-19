Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб"

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Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб"

Хавбек "Спартака" Андре Шюррле, который сейчас на карантине после возвращения из Германии, рассказал, что делает в свободное время.

"Пытаюсь провести время с пользой, много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду!

И смотрю YouTube... Какие у вас любимые каналы?" - написал футболист в инстаграме.

"Спартак" арендовал 29-летнего Шюррле у дортмундской "Боруссии" до лета 2020 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В составе российского клуба он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.

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