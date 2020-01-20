Шюррле охарактеризовал владельца "Спартака" Федуна

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Шюррле охарактеризовал владельца "Спартака" Федуна

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле высказался о профессиональных и личных качествах владельца своего клуба Леонида Федуна.

"Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, весёлый мужчина. Но главное - хороший владелец клуба. Человек очень много делает для "Спартака", - сказал немец.

Напомним, что Федун владеет "Спартаком" с 2003 года и с тех пор команда выиграла всего два трофея - чемпионат и Суперкубок России.

Шюррле выступает за "красно-белых" на правах аренды. Его трансфер принадлежит дортмундской "Боруссии".

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