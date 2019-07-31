Шюррле определился с игровым номером в "Спартаке"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле прошел медицинское обследование в "Спартаке" и определился с игровым номером, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, немецкий хавбек будет играть за российский клуб под 20-м номером. Ожидается, что "Спартак" официально объявит о трансфере в среду.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" арендуют Шюррле с правом последующего выкупа. Зарплата немца в российском клубе составит три миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 28-летний Шюррле выступал за английский "Фулхэм", за который провел 25 матчей в Премьер-лиге и забил шесть голов.

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