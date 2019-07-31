Шюррле определился с игровым номером в "Спартаке"

Теги спартак москваборуссия дортмундандре шюррлетрансферы

Шюррле определился с игровым номером в "Спартаке"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле прошел медицинское обследование в "Спартаке" и определился с игровым номером, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, немецкий хавбек будет играть за российский клуб под 20-м номером. Ожидается, что "Спартак" официально объявит о трансфере в среду.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" арендуют Шюррле с правом последующего выкупа. Зарплата немца в российском клубе составит три миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 28-летний Шюррле выступал за английский "Фулхэм", за который провел 25 матчей в Премьер-лиге и забил шесть голов.

Не пропустите: Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 июля

Главные новости дня: 30 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов