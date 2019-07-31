Шюррле определился с игровым номером в "Спартаке"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле прошел медицинское обследование в "Спартаке" и определился с игровым номером, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, немецкий хавбек будет играть за российский клуб под 20-м номером. Ожидается, что "Спартак" официально объявит о трансфере в среду.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" арендуют Шюррле с правом последующего выкупа. Зарплата немца в российском клубе составит три миллиона евро в год.
В минувшем сезоне 28-летний Шюррле выступал за английский "Фулхэм", за который провел 25 матчей в Премьер-лиге и забил шесть голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
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|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19