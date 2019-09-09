Шюррле опубликовал трогательное фото с дочерью
Немецкий полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился фотографией со своей дочерью Кайей, которая несколько дней в Москву прилетела к футболисту вместе с матерью.
"Не могу перестать наслаждаться тобой (ее лицо говорит что-то другое)", - написал Шюррле в своем Instagram.
Кайя родилась 3 мая 2019 года. Это первый ребенок в семье хавбека и уроженки Казахстана модели Анны Шариповой.
"Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле за один миллион евро у дортмундской "Боруссии" с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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