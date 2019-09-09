Шюррле опубликовал трогательное фото с дочерью

Теги спартак москваандре шюррле

Шюррле опубликовал трогательное фото с дочерью

Немецкий полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился фотографией со своей дочерью Кайей, которая несколько дней в Москву прилетела к футболисту вместе с матерью.

"Не могу перестать наслаждаться тобой (ее лицо говорит что-то другое)", - написал Шюррле в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t get enough of you ❤️❤️❤️ (her face says something different)

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

Кайя родилась 3 мая 2019 года. Это первый ребенок в семье хавбека и уроженки Казахстана модели Анны Шариповой.

"Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле за один миллион евро у дортмундской "Боруссии" с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Кутепов: "С праздником, Православные!". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 сентября

Главные новости дня: 8 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов