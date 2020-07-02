Шюррле поблагодарил "Спартак" в соцсети

Хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, ранее выступавший в "Спартаке" на правах аренды, в инстаграме поблагодарил московский клуб.

Напомним, 1 июля стало известно, что футболист покинул команду. "Красно-белые" решили не продлевать арендное соглашение немца.

Шюррле перешел в "Спартак" летом 2019 года, сыграл 18 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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