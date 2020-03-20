Шюррле показал, как тренируется во время карантина

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Шюррле показал, как тренируется во время карантина

Вингер московского "Спартака" Андре Шюррле поделился с подписчиками в инстаграме видео своей домашней тренировки.

Напомним, что футболист вернулся из Германии, где восстанавливался после травмы, и отправился на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко", - подписал свой ролик 29-летний немец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Stabi Training morgens! 4 Runden davon! Easyyyy

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

В текущем сезоне Шюррле сыграл за "Спартак" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб". | http://soccernews.ru
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