Шюррле показал, как тренируется во время карантина

Вингер московского "Спартака" Андре Шюррле поделился с подписчиками в инстаграме видео своей домашней тренировки.

Напомним, что футболист вернулся из Германии, где восстанавливался после травмы, и отправился на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко", - подписал свой ролик 29-летний немец.

В текущем сезоне Шюррле сыграл за "Спартак" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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