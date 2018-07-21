Шюррле покинул расположение "Боруссии"

В дортмундской "Боруссии" готовы продать форварда Андре Шюррле.

Отмечается, что недавно футболист покинул расположение команды.

Как сообщает источник, футболист в ближайшее время подпишет соглашение с другим коллективом.

В прошлом сезоне Шюррде провел 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре передачи.

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