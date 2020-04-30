Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку

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Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле оплатил покупку протезов для 11-летнего мальчика из Республики Башкортостан.

В ноябре 2018 года Рома Балабаев получил серьёзные ожоги обеих рук, которые врачам пришлось ампутировать до уровня предплечья.

Чтобы облегчить жизнь ребёнку, нужно было как можно быстрее установить ему протезы. Стоимость процедуры - 396 тысяч рублей.

Помочь откликнулся Шюррле, который сейчас находится в Германии на карантине. Он всё оплатил через фонд "Спартак" - детям".

Напомним, что "красно-белые" решили не выкупать немца, который играл за команду на правах аренды.

Не пропустите: Газзаев высказался о решении "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле. | http://soccernews.ru
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