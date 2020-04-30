Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле оплатил покупку протезов для 11-летнего мальчика из Республики Башкортостан.
В ноябре 2018 года Рома Балабаев получил серьёзные ожоги обеих рук, которые врачам пришлось ампутировать до уровня предплечья.
Чтобы облегчить жизнь ребёнку, нужно было как можно быстрее установить ему протезы. Стоимость процедуры - 396 тысяч рублей.
Помочь откликнулся Шюррле, который сейчас находится в Германии на карантине. Он всё оплатил через фонд "Спартак" - детям".
Андре Шюррле оплатил протезирование подопечному Фонда @spartakforkids Роме Балабаеву— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 30, 2020
Прочитать историю Ромы, а также помочь другим подопечным фонда вы можете по ссылке https://t.co/EPvmxOevru#Спартак #СпартакДетям #ВместеПобедим pic.twitter.com/KM9H3VHeKc
Напомним, что "красно-белые" решили не выкупать немца, который играл за команду на правах аренды.
Не пропустите: Газзаев высказался о решении "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
Лента новостей
-
1
Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло
-
Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона
-
Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России
-
Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре
-
Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"
-
Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры
-
Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ
-
Мамаев готов единолично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
-
Головин назвал пятёрку лучших игроков РПЛ
-
Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку
-
Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина
-
Кейн восстановился после операции на бедре
-
"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"
-
Головин прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20