Шюррле поздравил Ларссона и Тиля с дебютными голами за "Спартак"

Немецкий полузащитник "Спартака" Андре Шюррле поздравил партнеров по команде полузащитника Гуса Тиля и нападающего Джордана Ларссона, которые забили свои дебютные голы за "красно-белых" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:1).

"Вот что это значит для нас! Да! Спасибо болельщикам «Спартака» за поддержку! Поздравляю Ларссона и Тиля с голами", – написал Шюррле в своем Instagram.

Благодаря победе "Спартак" догнал лидеров чемпионата России и теперь делит 1-5 места с "Краснодаром", "Локомотивом", "Зенитом" и "Ростовом".

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