Шюррле поздравил Торреса с окончанием карьеры

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Шюррле поздравил Торреса с окончанием карьеры

Нападающий "Спартака" Андре Шюррле в своем инстаграме поздравил форварда Фернандо Торреса с окончанием карьеры. Футболисты вместе играли в "Челси".

Напомним, Торрес вчера, 23 августа, объявил о завершении карьеры. 

"Счастливого окончания карьеры. Всего тебе самого хорошего в других начинаниях", - написал Шюррле.

35-летний Торрес за свою карьеру выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан", вновь "Атлетико" и "Саган Тосу". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Обладатель Кубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы, двукратный чемпион Европы, чемпион мира.

А еще: Команда Торреса проиграла c разгромным счетом в его прощальном матче| http://soccernews.ru
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