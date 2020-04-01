Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж

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Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж

Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле прилетел в Германию, прогулялся с женой и подстригся налысо.

"Быстрая прогулка и возвращение домой к Анне Шариповой", - написал Шюррле в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quick walk and back home @sharypova_nna

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

Напомним, что форвард прибыл на родину на период карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"Спартак" арендовал 29-летнего Шюррле у дортмундской "Боруссии" до лета 2020 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В составе российского клуба он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб". | http://soccernews.ru
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