Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле прилетел в Германию, прогулялся с женой и подстригся налысо.
"Быстрая прогулка и возвращение домой к Анне Шариповой", - написал Шюррле в своем Instagram.
Напомним, что форвард прибыл на родину на период карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
"Спартак" арендовал 29-летнего Шюррле у дортмундской "Боруссии" до лета 2020 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В составе российского клуба он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб". | http://soccernews.ru
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