Шюррле прокомментировал победу "Спартака" над "Туном"

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле в инстаграме прокомментировал победный матч красно-белых в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над "Туном" со счётом 2:1.

"Спасибо за вчерашнюю поддержку. Готовимся к большому дерби в понедельник", - написал футболист.



Напомним, 19 августа, "Спартак" сыграет с ЦСКА в рамках 2-го тура РПЛ. Встреча состоится на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20:00 мск.

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