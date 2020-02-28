Шюррле пропустит несколько матчей "Спартака" из-за травмы

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско подтвердил, что полузащитник команды Андре Шюррле ещё не готов к возвращению на поле.

"У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей", - сказал Тедеско.

Также немецкий специалист рассказал о состоянии здоровья хавбека Наиля Умярова.

"У Умярова проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас", - добавил Тедеско.

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