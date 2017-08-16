Шюррле пропустит около месяца

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Шюррле пропустит около месяца

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У футболиста диагностирован разрыв связок бедра. Сроки восстановления игрока составят около четырех недель.

В минувшем сезоне 26-летний Шюррле провел за "Боруссию" 24 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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